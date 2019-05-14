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В штабе Зеленского оценили ультиматум Климкина из-за санкций против России

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Фото: TASS/ZUMA
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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отреагировал на угрозу главы украинского МИДа Павла Климкина о вероятном отказе Киева от Минских договоренностей, в случае ослабления санкционного давления Европы на Россию.

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По словам политика, альтернативы Минским соглашениям по Донбассу нет.

«Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к «Минску» привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к России. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным», — сказал Разумков в эфире телеканала NewsOne.

Он выразил уверенность, что пока соглашения не эффективны, но при Зеленском их можно будет «реанимировать».

«По сути, «Минск» — это большая «дорожная карта», и, если по ней шагами идти, можно было бы прийти к миру», — заключил Разумков.

13 мая Климкин заявил, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших о своей независимости из-за госпереворота на Украине.

В 2015 году лидеры стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина) в Минске разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта. Документ предусматривает в том числе полное прекращение огня, обсуждение вопроса о местных выборах и предоставление особого статуса Донбассу.

Однако Москва неоднократно указывала, что Киев так не выполняет условия и тормозит процесс урегулирования.

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