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В МИДе оценили перспективы восстановления отношений России и Украины

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Жизнеспособность и эффективность нового руководства Украины будет во многом определяться готовностью властей этой страны адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед ними задачи, заявил в интервью «Известиям» замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

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По словам дипломата, Москва настроена на нормализацию отношений с Киевом в полном объеме. Однако для запуска этого процесса, отметил он, необходимо чтобы новые украинские власти устранили искусственно созданные за последние пять лет барьеры.

«До сих пор там придерживались принципа «ломать — не строить» и, не считаясь ни с какими издержками для интересов страны и ее народа, сознательно разрушали всё, что связывает Украину с Россией. Как будет при Владимире Зеленском, пока сказать сложно. В наследство от Петра Порошенко на российском треке ему достается тяжелый груз проблем», — заявил Карасин в интервью «Известиям».

Он также посоветовал избранному президенту Украины не уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса, поскольку именно в этом состоит залог успеха в мирном урегулировании. Карасин отметил, что до тех пор, пока украинская сторона не проявит политической воли и не выполнит взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства, разрешения кризиса ждать не стоит. Даже при условии подключения к «нормандскому формату» США и Великобритании, добавил дипломат.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Кандидат Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного украинского лидера должна состояться 19 мая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 14 мая

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