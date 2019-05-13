Авиабомбу времен войны нашли на берегу озера под Брянском

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Брасовском районе Брянской области. На место сразу же вызвали спасателей и взрывотехников.

Как сообщили интернет-изданию «Брянские новости» в региональном управлении МЧС, снаряд находился на берегу озера в районе села Холмецкий Хутор. Специалисты изъяли бомбу, увезли за пределы села и уничтожили. Пострадавших нет.

В середине апреля сообщалось, что около 100 снарядов времен ВОВ нашли в двух районах Брянской области. В частности, целый склад боеприпасов находился у села Дареевск.