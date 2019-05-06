Снаряд времен ВОВ обнаружили в поле в Брянской области

В Севском районе Брянской области обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Он был уничтожен саперами.

Днем в понедельник, 6 мая, боеприпас был найден в поле недалеко от села Троебортное. На место происшествия были направлены специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Саперы изъяли боеприпас, вывезли за пределы населенного пункта, после чего уничтожили.

В феврале этого года сообщалось о том, что в центре Брянска при проведении земельных работ были обнаружены авиабомба и два снаряда времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы также были уничтожены специалистами.