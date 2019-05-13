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Кремль переадресовал вопрос об эксплуатации SSJ-100 Минтрансу

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Реутов
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В Кремле прокомментировали частую отмену рейсов самолетов Sukhoi Superjet 100. Как заявил в понедельник, 13 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопросы, связанные с эксплуатацией авиалайнеров, следует адресовать профильным ведомствам.

«Кремль не имеет полномочий ставить вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле возможным поднять тему приостановки эксплуатации SSJ-100.

Тем не менее, по словам Пескова, «эта тема, безусловно, должна комментироваться, и эти вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов, специализированных ведомств, и в первую очередь это Минтранс России».

Ранее, 13 мая, сообщалось о лайнере SSJ-100, который вылетел из Москвы в Самару и менее чем через час вернулся обратно в аэропорт Шереметьево. В этот же день стало известно о другом самолете той же модели, который не смог вылететь из Новосибирска в Ростов-на-Дону из-за неполадки.

5 мая произошел трагический инцидент с SSJ-100, который должен был лететь в Мурманск. Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево вскоре после вылета и совершил жесткую посадку. После удара о землю он загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб.

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