Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

По ее словам, есть серьезные основания подозревать вину Ассанжа.

«Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела», — цитирует «РИА Новости» Перссон.

Заместитель главного окружного прокурора отметила, что Швеция подаст запрос о выдаче основателя WikiLeaks, когда он отбудет наказание в Великобритании.

Перссон высказала надежду, что власти страны примут решение об экстрадиции летом, до августа текущего года, когда истекает срок давности дела. Она добавила, что допускает допрос Ассанжа по видеосвязи. В настоящее время стороны решают технические вопросы, связанные в том числе с орденом на арест, и его дата пока не назначена.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что основатель WikiLeaks остается гражданином Эквадора, поэтому его невозможно экстрадировать. По отношению к нему также нельзя применить наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также невозможно осуществить передачу его имущества, передает НСН.

Ранее 13 мая стало известно, что эквадорские власти приняли решение передать США документы и вещи Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве страны в Лондоне. Вашингтон получит личные бумаги, а также мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и другие носители информации, которые использовал основатель WikiLeaks.

В 2010 году Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, опасаясь экстрадиции в Швецию. В апреле 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за то, что он не явился в суд, напоминает телеканал «Звезда».

Расследование дела Ассанжа в Швеции прекратили в 2017 году, но после его ареста адвокат одной из женщин, выдвигавших обвинения, потребовала его возобновления. По оценкам экспертов, в случае экстрадиции в Швецию Ассанжу может грозить до двух лет лишения свободы.