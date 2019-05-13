Эквадор передаст США оставленные в посольстве документы и вещи Ассанжа

Эквадорские власти приняли решение передать США документы и вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве в Лондоне.

В уведомлении, которое приводит испанская газета El Pais, отмечается, что Вашингтон получит не только личные бумаги, но также мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и другие носители информации, которые использовал основатель WikiLeaks.

Представители генпрокуратуры Эквадора должны провести обыски в комнате, где жил Ассанж последние семь лет, 20 мая, уточняет «Газета.ру».

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. В 2017 году шведские власти закрыли дело против журналиста.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.

28 апреля отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.