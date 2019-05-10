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Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

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Фото: REUTERS/Ford Fischer
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Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает телеканал CNN.

Добрая экстрадиция: для Ассанжа выдача в Швецию лучше американского суда
Но избежать тюрьмы основателю WikiLeaks это не поможет

По его данным, Мэннинг вновь придется предстать перед присяжными 16 мая. Если она снова откажется давать показания по делу сайта WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа, ее опять могут признать виновной в неуважении к суду и поместить под арест.

Бывшую военнослужащую армии США и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг взяли под стражу в начале марта после того, как она отказалась дать показания в суде по делу интернет-портала.

Впервые Брэдли Мэннинга арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу. Военный признался, что передал WikiLeaks видео воздушных ударов, в результате которых погибли мирные жители. Он также передал множество докладов об инцидентах, произошедших во время военных действий в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических писем Госдепартамента США.

В 2013 году Мэннинга приговорили к 35 годам заключения, однако в январе 2017-го приговор смягчили. В мае того же года он вышел на свободу. В 2014–2015 годах, оставаясь в тюрьме, Мэннинг прошел процедуру по смене пола.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.

2 мая суд Британии запросил у США дополнительные документы по экстрадиции Ассанжа.

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