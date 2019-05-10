Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает телеканал CNN.

По его данным, Мэннинг вновь придется предстать перед присяжными 16 мая. Если она снова откажется давать показания по делу сайта WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа, ее опять могут признать виновной в неуважении к суду и поместить под арест.

Бывшую военнослужащую армии США и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг взяли под стражу в начале марта после того, как она отказалась дать показания в суде по делу интернет-портала.

Впервые Брэдли Мэннинга арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу. Военный признался, что передал WikiLeaks видео воздушных ударов, в результате которых погибли мирные жители. Он также передал множество докладов об инцидентах, произошедших во время военных действий в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических писем Госдепартамента США.

В 2013 году Мэннинга приговорили к 35 годам заключения, однако в январе 2017-го приговор смягчили. В мае того же года он вышел на свободу. В 2014–2015 годах, оставаясь в тюрьме, Мэннинг прошел процедуру по смене пола.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.

2 мая суд Британии запросил у США дополнительные документы по экстрадиции Ассанжа.