Редактор сайта WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа в тюрьме

Заключенный в тюрьму Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен. Об этом рассказал главный редактор сайта политических разоблачений WikiLeaks Кристин Храфнссон.

По его словам, Ассанж — очень сильный человек и будет бороться. «Он знает, что невиновен, что не делал ничего плохого», — подчеркнул он. По мнению Храфнссона, в настоящее время Ассанж нуждается в поддержке общества, а то, что с ним происходит, нельзя назвать правосудием, передает во вторник, 7 мая, «РИА Новости».

Редактор добавил, что журналист находится в тюрьме усиленного режима Белмарш в Лондоне.

Ассанжа в тюрьме навестила его подруга Памела Андерсон. Актриса заявила, что журналист не должен находиться в тюрьме строгого режима, так как не совершал насильственных преступлений. По ее словам, у основателя WikiLeaks нет доступа к библиотеке и компьютеру.

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. В 2017 году шведские власти закрыли дело против журналиста.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь, представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.

2 мая суд Британии запросил у США дополнительные документы по экстрадиции Ассанжа.