Путин заявил о заложенном в генах россиян героизме

Нынешнее поколение россиян имеет задатки и потенциал героев, которые им передали предки — участники Великой Отечественной войны (ВОВ). Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в воскресенье, 12 мая.

«Когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны, то они понимают, что они несут портреты героев. Ведь все участники войны, участники боевых действий, да и труженики тыла, безусловно, герои, потому что в тылу умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал. Подняться с криком «За Родину! За Сталина!», как тогда кричали, на пулю прямо идти, почти на верную смерть — это дорогого стоит. Они все герои», — приводит слова российского лидера агентство «РИА Новости».

Путин отметил, что пройти с портретом своего предка-героя ВОВ — для современного человека значит осознать, что в его генах заложено то же, что и у его дедов, отцов, бабушек, матерей: «Что это означает? Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое. И считает, подсознательно считает во всяком случае, что и мы так можем, что у нас по наследству есть такие задатки и возможности, если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации».

Ранее 12 мая Владимир Путин рассказал о собственных впечатлениях от участия в акции «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» — это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году, но в течение нескольких лет приобрела популярность по всему миру. Ежегодно к ней присоединяются сотни и тысячи людей в странах бывшего СССР, США, Австралии и Европе.