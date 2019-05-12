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Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады. Ролик появился на YouTube-канале «Зе!Президент» в воскресенье, 12 мая.

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Как отмечается в видео, уровень доверия граждан к раде составляет «не более 4%». При этом большинство показанных в ролике опрошенных высказались за роспуск однопалатного парламента Украины.

«Напоминаем, что после 1 000 000 просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь», — отмечается в описании к видео.

По данным на 13:47 мск, ролик набрал более 87 тыс. просмотров.

Ранее, 10 мая, было обнародовано видеообращение Зеленского, в котором тот потребовал от Верховной рады на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая. Он отметил, что депутаты затягивают назначение даты инаугурации из страха перед роспуском парламента.

В этот же день в Сети появилось фото указа Зеленского о роспуске рады. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу пока еще не принято.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного главы государства должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.

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