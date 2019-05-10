Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского

Действующего президента Украины Петра Порошенко устраивает любая дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщается в Facebook администрации Порошенко.

«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, глава государства подтвердил свое предложение Зеленскому о встрече перед инаугурацией для обсуждения передачи полномочий. Об этом говорится в комментарии его администрации к опубликованному ранее видеообращению Зеленского. Одновременно в этом же посте содержится и ответ политику, сравнившему Порошенко с туристом в египетском отеле, который перед отъездом пытается украсть тапочки и полотенца.

«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля, — не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны», — говорится в сообщении.

Ранее 10 мая было обнародовано видеообращение Зеленского, в котором тот потребовал от Верховной рады на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая. Он отметил, что депутаты затягивают назначение даты инаугурации из страха перед роспуском парламента.

В этот же день в Сети появилось фото указа Зеленского о роспуске рады. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу пока еще не принято.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного главы государства должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.