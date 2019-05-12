Прямой эфир

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном. Об этом 12 мая сообщается на официальном портале областного правительства.

По-соседски: россияне винят во взрывах газа жильцов и коммунальщиков
По мнению участников опроса ВЦИОМ, к трагедиям приводит халатное обращение с газовым оборудованием

«Семьям погибших выплатим по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тыс. рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тыс. рублей, столько же будет направлено из районного бюджета», — приводятся на сайте слова губернатора.

Кроме того, компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей получат владельцы утраченного имущества.

Отмечается, что все решения уже приняты, департаменту по ЧС и областному минфину поручили подготовить документы и выплаты.

Взрыв газа произошел 12 мая примерно в 00:20 в квартире на втором этаже двухэтажного дома № 35 по улице Ленина. В результате взрыва погибла девочка 2010 года рождения и мужчина. Еще два человека госпитализированы.

Повреждения получили три квартиры, над ними частично обрушилась кровля. В помещениях в общей сложности зарегистрировано 10 человек.

Областное управление СК России возбудило дело по статье УК «Причинении смерти по неосторожности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим ЧС введен в поселке Ростовской области после взрыва газа
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017