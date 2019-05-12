Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном. Об этом 12 мая сообщается на официальном портале областного правительства.

«Семьям погибших выплатим по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тыс. рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тыс. рублей, столько же будет направлено из районного бюджета», — приводятся на сайте слова губернатора.

Кроме того, компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей получат владельцы утраченного имущества.

Отмечается, что все решения уже приняты, департаменту по ЧС и областному минфину поручили подготовить документы и выплаты.

Взрыв газа произошел 12 мая примерно в 00:20 в квартире на втором этаже двухэтажного дома № 35 по улице Ленина. В результате взрыва погибла девочка 2010 года рождения и мужчина. Еще два человека госпитализированы.

Повреждения получили три квартиры, над ними частично обрушилась кровля. В помещениях в общей сложности зарегистрировано 10 человек.

Областное управление СК России возбудило дело по статье УК «Причинении смерти по неосторожности».