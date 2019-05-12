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По факту взрыва газа в Ростовской области возбудили дело

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Фото: РЕН ТВ
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Следственные органы города Донецка Следственного управления СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ) после взрыва газа в поселке Чистоозерном.

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Место ЧП осматривают следователи и криминалисты следственного управления, проводится опрос жильцов дома, уточняется на сайте ведомства. Повреждения получили три квартиры, над ними частично обрушилась кровля. В помещениях в общей сложности зарегистрировано 10 человек.

Пострадавшие при взрыве в Каменском районе Ростовской области получат материальную помощь из областного бюджета. Такое решение принял губернатор Ростовской области Василий Голубев, говорится на сайте областной администрации.

В поселке введен режим ЧС, спасатели эвакуировали 16 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего, работы осложнялись возможной угрозой обрушения. К настоящему времени поисково-спасательные работы завершены.

Взрыв газа произошел 12 мая примерно в 00:20 в квартире на втором этаже двухэтажного дома № 35 по улице Ленина. В результате взрыва погибла девочка 2010 года рождения и мужчина. Два человека госпитализированы.

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