Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области

В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв газа, один человек погиб. Об этом стало известно в воскресенье, 12 мая.

По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о 16-квартирном доме, который находится в поселке Чистоозерный Каменского района. Два человека госпитализированы в больницу города Каменск-Шахтинский.

По предварительной информации, две квартиры получили повреждения. Над ними частично обрушилась крыша на площади 5 на 10 м. В этих помещениях, как отмечает телеканал, в общей сложности было зарегистрировано 10 человек.

6 мая на химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал.