Тридцать человек пострадали в результате взрыва в колумбийской столице

Четыре человека погибли, еще 30 получили ранения в результате взрыва, который произошел на заводе пиротехники в столице Колумбии Боготе. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил Noticias.

Ударная волна бы настолько сильной, что затронула 17 зданий, стоящих поблизости. Уточняется, что 18 из 30 пострадавших — несовершеннолетние школьники, находившиеся на момент происшествия в здании учебного заведения неподалеку от взрыва.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются точные причины взрыва.

¡MUCHA ATENCIÓN! Este video muestra el momento de la explosión en la Avenida Rojas con calle 70. #LoÚltimoEnLaCity pic.twitter.com/TAohFuerCw — Canal Citytv (@Citytv) 10 мая 2019 г.

6 мая на химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал.