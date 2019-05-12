Режим ЧС введен в поселке Ростовской области после взрыва газа

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области, где в ночь на воскресенье взорвался бытовой газ. Об этом в воскресенье, 12 мая, рассказали в пресс-службе областного главка МЧС.

«В пункте временного размещения 13 человек, на месте работают психологи МЧС России», — заявили в ведомстве. На месте взрыва работает штаб по ликвидации последствий ЧП, спасательная операция продолжается, передает ТАСС.

Спасатели эвакуировали 16 человек. При взрыве погибли два человека и два пострадали. Пять человек находятся в пункте временного размещения в Богдановской участковой больнице.

Проверка работы газового оборудования в жилом многоквартирном доме в поселке проходила в марте, сказано в сообщении управления информационной политики правительства Ростовской области. Тогда были проверены подводящие газовые сети.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, около 1:00 в двухэтажном 16-квартирном доме. Повреждения получили две квартиры, над ними частично обрушилась кровля. В помещениях в общей сложности зарегистрировано 10 человек.