Один человек обнаружен под завалами на месте взрыва газа в Ростовской области

Под завалами на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области нашли одного человека. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной администрации.

По информации агентства, этого человека в настоящий момент извлекают, информации о его состоянии нет. Спасательные работы осложнены из-за возможной угрозы обрушения.

По последним данным, в результате ЧП погибли мужчина и несовершеннолетняя девочка. Двое госпитализированы: одна женщина находится в тяжелом состоянии. Из дома эвакуированы 12 жителей.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, около 01:00 в двухэтажном 16-квартирном доме в поселке Чистоозерный Каменского района. Повреждения получили две квартиры, над ними частично обрушилась кровля. В помещениях в общей сложности зарегистрировано 10 человек.