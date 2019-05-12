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Один человек обнаружен под завалами на месте взрыва газа в Ростовской области

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Фото: 61.mchs.gov.ru
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Под завалами на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Ростовской области нашли одного человека. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной администрации.

По информации агентства, этого человека в настоящий момент извлекают, информации о его состоянии нет. Спасательные работы осложнены из-за возможной угрозы обрушения.

По последним данным, в результате ЧП погибли мужчина и несовершеннолетняя девочка. Двое госпитализированы: одна женщина находится в тяжелом состоянии. Из дома эвакуированы 12 жителей.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, около 01:00 в двухэтажном 16-квартирном доме в поселке Чистоозерный Каменского района. Повреждения получили две квартиры, над ними частично обрушилась кровля. В помещениях в общей сложности зарегистрировано 10 человек.

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