Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области. Запись была опубликована в воскресенье, 12 мая, телеканалом РЕН ТВ.

На кадрах видны разрушения, вызванные хлопком, прогремевшим в 16-квартирном доме, который находится в поселке Чистоозерный Каменского района.

Известно, что повреждения получили две квартиры: над ними частично обрушилась крыша. В этих помещениях, по информации телеканала, было зарегистрировано 10 человек.

По последним данным, в результате инцидента погибли мужчина и несовершеннолетняя девочка. Еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Эвакуированы 12 жителей, под завалами может находиться еще один человек. Спасатели продолжают работу на месте ЧП.