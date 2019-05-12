Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.

«Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится», — отмечается в заявлении. Похороны журналиста должны были пройти 12 мая на Троекуровском кладбище.

Документ о запрете выдачи тела, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг ночью.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев рассказал в беседе с «Говорит Москва», что вскрытие проводилось в день смерти. Эксперты установили естественную причину смерти, повторное вскрытие не проводится. По его мнению, документ подразумевает необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования. Оно проводится в плановом порядке.

«Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», — пояснил эксперт.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

На следующий день старшие дочери журналиста — Ксения и Екатерина — обратились в полицию с просьбой перепроверить причины смерти их отца, а также отменить кремацию. По словам Екатерины Доренко, вдова журналиста Юлия является «заинтересованным лицом» в его смерти. После требований девушек специалисты взяли необходимые анализы, экспертиза будет проведена в течение 30 дней.