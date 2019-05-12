Прямой эфир

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.

Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко
59-летний радиоведущий скончался после падения с мотоцикла в центре столицы

«Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится», — отмечается в заявлении. Похороны журналиста должны были пройти 12 мая на Троекуровском кладбище.

Документ о запрете выдачи тела, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг ночью.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев рассказал в беседе с «Говорит Москва», что вскрытие проводилось в день смерти. Эксперты установили естественную причину смерти, повторное вскрытие не проводится. По его мнению, документ подразумевает необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования. Оно проводится в плановом порядке.

«Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», — пояснил эксперт.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

На следующий день старшие дочери журналиста — Ксения и Екатерина — обратились в полицию с просьбой перепроверить причины смерти их отца, а также отменить кремацию. По словам Екатерины Доренко, вдова журналиста Юлия является «заинтересованным лицом» в его смерти. После требований девушек специалисты взяли необходимые анализы, экспертиза будет проведена в течение 30 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа дата похорон Сергея Доренко
СМИ назвали причину смерти Сергея Доренко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017