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СМИ назвали причину смерти Сергея Доренко

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стало нарушение функций сердца. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает РБК со ссылкой на два источника в бюро судебно-медицинской экспертизы.

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По информации журналистов, медики провели вскрытие в ночь на 10 мая в морге при Троекуровском кладбище в Москве. У журналиста была найдена гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Сергей Доренко скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал.

«Неожиданно он (мотоцикл. — Ред.) пошел в занос, его повело в бок, ударился в отбойник, водитель еще до этого упал и покатился по асфальту», — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Когда врачи прибыли на место происшествия, журналист находился в состоянии клинической смерти. Медики в течение часа и 20 минут пытались реанимировать его, однако их попытки оказались безуспешными.

Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».

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