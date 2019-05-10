Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко

Российский тележурналист, актер и сценарист Алексей Самолетов рассказал о работе с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая.
«Я с Сережей работал, мы из первой команды «Вестей», Сережа действительно талантливый, глубоко образованный человек. С ним можно соглашаться, не соглашаться, но он однозначно был величиной», — сказал Самолетов РЕН ТВ.
Российская теле- и радиожурналистка Светлана Сорокина добавила, что Доренко был «очень ярким человеком», а случившееся ей еще предстоит осмыслить и пережить.
«Я с ним далеко не всегда была согласна, но то, что он яркий и талантливый человек, — это безусловно», — отметила она в разговоре с РЕН ТВ.
Журналист скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо и он упал на проезжую часть. Когда врачи прибыли на место происшествия, журналист находился в состоянии клинической смерти.
Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва». До этого он работал на станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».
В Москве в результате ДТП в районе Земляного Вала погиб известный журналист Сергей Доренко. Насколько можно судить по сообщениям в СМИ, журналисту внезапно стало плохо, он упал вместе со своим мотоциклом на проезжую часть. Когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший находился в состоянии клинической смерти, врачи не смогли его реанимировать. С 2014 года Сергей Доренко — главный редактор радиостанции «Говорит Москва». До этого возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». Журналист стал известен, работая на телевидении ведущим передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко»
Фото: Global Look Press/Maxim Burlak/Russian Look
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Сергей Доренко на праздновании дня рождения радиостанции «Эхо Москвы»
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью в прямом эфире радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва». Справа налево: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Сергей Доренко в студии московского Гостиного Двора во время ежегодной спецпрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в эфире российских телеканалов и радиостанций
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Доренко на проспекте Сахарова в столице во время фестиваля «Москва — город мотоциклистов»
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Журналист Сергей Доренко во время встречи со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин