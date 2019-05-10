Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко

Российский тележурналист, актер и сценарист Алексей Самолетов рассказал о работе с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая.

«Я с Сережей работал, мы из первой команды «Вестей», Сережа действительно талантливый, глубоко образованный человек. С ним можно соглашаться, не соглашаться, но он однозначно был величиной», — сказал Самолетов РЕН ТВ.

Российская теле- и радиожурналистка Светлана Сорокина добавила, что Доренко был «очень ярким человеком», а случившееся ей еще предстоит осмыслить и пережить.

«Я с ним далеко не всегда была согласна, но то, что он яркий и талантливый человек, — это безусловно», — отметила она в разговоре с РЕН ТВ.

Журналист скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо и он упал на проезжую часть. Когда врачи прибыли на место происшествия, журналист находился в состоянии клинической смерти.

Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва». До этого он работал на станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».