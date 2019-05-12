Гуайдо попросил своего представителя встретиться с американскими военными

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил представителя в Соединенных Штатах встретится с американскими военными. Об этом заявил сам незаконно провозгласивший себя временным главой государства оппозиционер.

«Мы проинформировали нашего представителя Карлоса Веккьо, чтобы он встретился с Южным командованием, чтобы установить прямые отношения для достижения сотрудничества», — приводит его слова в воскресенье, 12 мая, «РИА Новости».

Ранее политик говорил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны США для достижения своих целей — свержения законной власти, отмечает «Федеральное агентство новостей». Оппозиция в этом случае прибегнет к статье конституции, предусматривающей военное вмешательство извне.

23 января Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее госпереворотом, в котором обвинил США.

В конце апреля Гуайдо объявил финальную фазу по свержению Мадуро. Он призвал армию присоединиться к нему, однако спустя несколько дней признал, что эта попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия поддержки со стороны силовиков. Мадуро, в свою очередь, призвал армию быть готовой к военному вторжению США.