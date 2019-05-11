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В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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В аэропорту Оренбурга совершил жесткую посадку Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прилетевший из Москвы. Об этом в субботу, 11 мая, сообщил представитель компании Игорь Александров, пишет «РИА Новости».

Обратный вылет самолета задержан на неопределенное время, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву. «После аварии в Шереметьево все перестраховываются», — подчеркнул Александров.

По данным РЕН ТВ, самолет с задержкой в 2 часа 20 минут вылетел с пассажирами в Москву. По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ Уральского следственного комитета управления на транспорте Натальи Шандровской, в авиакомпании сообщили, что посадка не была жесткой, самолет не получил повреждений.

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5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. Затем самолет загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматривается недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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