Сотрудника Mash задержали в связи с подготовкой материала о крушении SSJ-100

В столичном регионе был задержан сотрудник Telegram-канала Mash. По данным редакции, это связано с подготовкой материала про трагедию с самолетом Sukhoi SuperJet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Источники «РИА Новости» сообщили, что журналист канала запросил у диспетчеров записи переговоров. При этом он предоставил поддельные документы.

«Запрос он подкрепил документом от имени Генпрокуратуры, который был подделкой», — сказал собеседник агенства.

В Mash эти обвинения отвергают. По словам представителей редакции, «истории про аудиопереговоры, липовые корочки, рассказы про представление сотрудником ФСБ» не было.

«Наш журналист в ИВС (Изолятор временного содержания. — Ред), обыски, вся наша техника изъята, часть ребят провела по шесть часов на допросах (их пока отпустили)», — отметили представители Mash.

У сотрудников канала были изъяты рабочие компьютеры, отмечает «Газета.ру».

Трагедия с лайнером Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск и через 28 минут после взлета вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.