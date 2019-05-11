Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).

«Она покинула изолятор Александрии. Пока не знаем, куда (ее перевели. — Ред.)», — сообщил юрист Роберт Дрисколл агентству «РИА Новости».

О переводе Бутиной стало известно ранее в субботу. Выяснилось, что российская гражданка покинула александрийскую тюрьму 10 мая 2019 года.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения. МИД РФ назвал приговор откровенным политическим заказом. В ведомстве считают, что девушку осудили только за то, что она россиянка.