Арестованную в США Бутину перевели в другую тюрьму

Заключенная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).

Это следует из уведомления официальной тюремной базы США, поступившего в распоряжение «РИА Новости». Известно, что Бутина была переведена 10 мая 2019 года. При этом куда отправлена россиянка, не уточняется.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения. МИД РФ назвал приговор откровенным политическим заказом. В ведомстве считают, что девушку осудили только за то, что она россиянка.