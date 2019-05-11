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Суд Херсона отменил переименование улицы в честь убитой активистки

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Фото: youtube.com
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Херсонский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании одной из улиц города в честь убитой советницы мэра и активистки Екатерины Гандзюк.

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Как сообщает агентство УНИАН, решением суда иск удовлетворен частично. Признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета, касающиеся переименования улицы Лютеранской.

Также признаны противоправными действия городского головы Владимира Николаенко при проведении голосования, в результате которого принято соответствующее решение.

Отмечается, что слушания по делу проходили с участием журналистов, общественности и представителей ОБСЕ.

1 марта представители националистической организации «Национальный корпус» и бывшие участники боевых действий на юго-востоке Украины устроили драку во время заседания в городском совете Херсона. Стороны не смогли мирно решить вопрос о переименовании улицы Лютеранской. Националисты настаивали, что она должна носить имя Екатерины Гандзюк, а силовики выступали за альтернативное название в честь командира батальона «Херсон» Руслана Сторчеуса.

В конце июля 2018 года Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. Ожоги составили более 30% тела, кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза. В начале ноября она скончалась в больнице.

По факту нападения на чиновницу возбудили уголовное дело, его расследуют по статье «Покушение на убийство». Полицейские задержали шестерых подозреваемых.

В декабре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило имена всех причастных к убийству Гандзюк. Он также отметил, что мотивом стали выступления девушки против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

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