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Националисты подрались с ветеранами АТО из-за названия улицы в Херсоне

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Фото: РЕН ТВ
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Массовая драка произошла между представителями националистической организации «Национальный корпус» и бывшими участниками боевых действий на юго-востоке Украины из-за названия улицы в мэрии Херсона. Об этом сообщило сообщество «Гривна. Херсон» в Facebook.

Инцидент произошел в ходе заседания в городском совете Херсона 1 марта. Националисты предложили назвать улицу Лютеранскую в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк, которая являлась советником мэра города, отмечает телеканал «Звезда».

Украинские силовики выразили несогласие и предложили альтернативное название в честь командира батальона «Херсон» Руслана Сторчеуса. В результате они поспорили, а затем устроили потасовку. Заседание было сорвано, а драка продолжилась на улице.

В конце июля 2018 года Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. Ожоги составили более 30% тела, кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза. В начале ноября она скончалась в больнице.

По факту нападения на чиновницу возбудили уголовное дело, его расследуют по статье «Покушение на убийство». Полицейские задержали шестерых подозреваемых.

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