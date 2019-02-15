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СБ Украины проверит заявление о причастности спецслужб к убийству Гандзюк

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Фото: youtube.com
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Служба безопасности Украины проверит заявление о причастности сотрудника спецслужбы к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк, которое выдвинул подозреваемый по делу, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

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Мангер обвинил в организации нападения на Гандзюк генерала СБ Украины Даниила Доценко. Его утверждения будут тщательно проверены в рамках досудебного расследования уголовного дела. Однако в ведомстве заявили, что это попытка дискредитировать спецслужбу, пишет «РИА Новости».

В конце июля 2018 года Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. Ожоги составили более 30% тела, кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза. В начале ноября она скончалась в больнице.

По факту нападения на чиновницу возбудили уголовное дело, его расследуют по статье «Покушение на убийство». Полицейские задержали шестерых подозреваемых.

В ноябре Луценко собирался подать в отставку из-за расследования убийства Гандзюк. Однако президент Украины Петр Порошенко его прошение отклонил.

В декабре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило имена всех причастных к убийству Гандзюк. Он также отметил, что мотивом стали выступления девушки против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

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