Тестирование ракет КНДР прошло по приказу Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о проведении учений «ударных средств высокой дальности», которые прошли в четверг, 9 мая. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи KCNA.

«Уважаемый старший руководитель на командном пункте ознакомился с планом учений по нанесению огневого удара разных дальнобойных ударных средств и отдал приказ начать учения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тестирование ракет было осуществлено с целью проверить способность оборонительных частей Корейской народной армии на переднем и западном участках фронта к быстрому реагированию в сочетании маневра с огневым нападением.

9 мая сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Запуск был проведен в 16:30 по местному времени (8:30 мск). Снаряды, предположительно, были выпущены из провинции Северный Пхенган.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон следит за ракетными запусками Северной Кореи. По его словам, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним.

4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье Северной Кореи. 5 мая КНДР провела военные учения с использованием тактических управляемых ракет.

25 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи российский президент заявил, что разделяет позицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.