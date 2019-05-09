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США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций

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Фото: REUTERS
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Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.

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Как сообщило в четверг, 9 мая министерство юстиции США, судно было задержано за поставки из КНДР угля в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что это первый случай ареста правительством США судна КНДР. Речь идет об «одном из крупнейших» сухогрузе Северной Кореи Wise Honest водоизмещением более 17 тыс. т.

Корабль был задержан приблизительно 2 апреля 2018 года властями Индонезии.

В августе 2018 года эксперты ООН заявили, что Северная Корея использует иностранные суда для организации поставок нефти в страну в обход введенных Советом Безопасности санкций.

Отмечалось, что перекачка топлива с танкеров происходит в море, после чего груз доставляется в КНДР. Таким образом республика не использует свои суда, которые находятся под ограничениями.

Пхеньян якобы также экспортировал уголь во Вьетнам, Южную Корею и Японию через порты РФ. Утверждалось, что КНДР по меньшей мере три раза поставляла уголь через Находку и Холмск.

Кроме того, указывалось, что российские танкеры в конце 2017 года якобы перекачивали нефть на суда КНДР. В МИД РФ в ответ заявили, что Москва соблюдает санкционный режим в полном объеме.

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