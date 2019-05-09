Трамп прокомментировал новые ракетные запуски КНДР

Вашингтон следит за ракетными запусками Северной Кореи, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним. Об этом в четверг, 9 мая, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы очень серьезно следим за этим сейчас. Это были более маленькие ракеты, более короткой дальности. Никто этому не рад, но мы изучаем и посмотрим», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Ранее 9 мая сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Запуск был проведен в 16:30 по местному времени (08:30 мск). Снаряды, предположительно, были выпущены из провинции Северный Пхенган.

4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье Северной Кореи. 5 мая КНДР провела военные учения с использованием тактических управляемых ракет.

25 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи российский президент заявил, что разделяет позицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.

27 февраля во вьетнамском Ханое состоялся саммит США–КНДР. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. На следующий день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи, из-за чего, в частности, не был подписан итоговый документ. При этом в апреле Ким Чен Ын заявил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом остаются хорошими, несмотря на безрезультатный саммит.