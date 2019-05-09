Самолет Air France запросил экстренную посадку и исчез с радаров

Самолет французской авиакомпании Air France с 256 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Иране, за несколько минут до этого исчезнув с радаров. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 9 мая.

Лайнер совершал рейс из Парижа в индийский Мумбаи. В Air France сообщили, что командир самолета решил совершить экстренную посадку в Иране из-за неисправности в вентиляционной системе.

На данный момент неизвестно, почему лайнер исчез с радаров и как долго его не было на радарах. Отмечается, что пострадавших в результате экстренной посадки нет.

Ранее, 8 мая, в международном аэропорту Янгон в Мьянме самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. К месту происшествия приехали пожарные и кареты скорой помощи. В результате аварии пострадали 11 человек.