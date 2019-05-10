День Победы в Риме: Джузеппе Конте встретился с молодежью из России

В Риме отметили 75-летнюю годовщину начала освобождения Европы от фашизма и 100-летие итальянского писателя Примо Леви — узника Освенцима, который после войны одним из первых поднял в литературе тему холокоста. Торжественное мероприятие состоялось 8 мая в Большой синагоге, а его гостями стали сотни российских студентов. Важность этой встречи подчеркнул и лично посетивший ее премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что за десятилетия, прошедшие после войны, антисемитизм в Европе так и не был искоренен, и призвал собравшихся не забывать, к чему он когда-то привел.

Один из тысячи

В среду утром Большая синагога Рима принимала гостей из России и стран бывшего Советского Союза — Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и др. Около тысячи молодых людей, прошедших обучение по образовательной программе «Яхад» (она осуществляется под эгидой Федерации еврейских общин России и рассчитана на студентов, исповедующих иудаизм), приехали в Рим по приглашению местной религиозной общины. А в синагоге они собрались на мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею писателя Примо Леви.

Справка «Известий» Примо Леви — итальянский поэт, писатель, выживший в Освенциме. Его книга «Человек ли это?» (1947) впервые широко заявила о проблемах людей, столкнувшихся с холокостом. В документальном итальянском фильме 1982 года «Возвращаясь в Освенцим. Спустя 40 лет» Примо Леви отвечал на вопрос о возможности забыть Освенцим: «Кто отрицает Освенцим, именно тот готов повторить Освенцим!» Автор всегда с благодарностью и почтением относился к Советской армии, освободившей его и других узников лагерей смерти. Книги Леви экранизированы и переведены на множество языков.

На встречу со студентами приехал друг Примо Леви, бывший узник Освенцима Сами Модиано. Он рассказал, что вырос в очень большой общине — 5 тыс. человек. Когда ему было 17 лет, их всех забрали в Освенцим, а вышел из него только он один.

Рим_2 Сами Модиано во время выступления в Большой синагоге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валерия Нодельман

— Когда я уже почти всё потерял и не было возможности выжить, я познакомился там с Примо Леви. Он хотел, чтобы кто-то из нас остался живым и продолжил род, — сказал Сами Модиано студентам.

Сами Модиано поделился, что решился нарушить свой размеренный ритм жизни и приехать на встречу с молодежью именно потому, что это гости из России.

— Я пережил эту большую трагедию. Русские спасли меня. Они пришли в самое правильное время, чтобы вернуть меня к жизни, — сказал он.

Это не должно повториться

Главным событием встречи в Большой римской синагоге стал визит премьер-министра Италии Джузеппе Конте. В своем обращении к российским студентам он поднял проблему антисемитизма в современном мире и угроз, которые он в себе несет.

— Мы должны помнить, сколько людей было уничтожено во время Второй мировой войны. Это не должно повториться, — сказал глава итальянского правительства.

Он напомнил, что антисемитизм до сих пор есть во многих странах Европы, «даже в Италии, даже в Риме». С этим явлением необходимо бороться.

— Демократия должна приносить людям свободу, но надо быть разборчивыми в ее проявлениях. Мы должны понять еврейскую культуру, — сказал Джузеппе Конте.

Он также добавил, что высоко ценит присутствие российских студентов и представителей стран СНГ на встрече в честь Примо Леви. Это лишний раз доказывает, что литература, музыка и кино существуют вне географии.

Главный раввин России Берл Лазар в беседе с «Известиями» отметил, что для Джузеппе Конте было очень важно встретиться с российскими студентами — он сам ему об этом говорил.

Рим_1 Главный раввин России Берл Лазар и Сами Модиано Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валерия Нодельман

— Для него очень важна связь с Россией. И он хочет показать, что Италия открыта к диалогу. Я думаю, он больше всех европейских лидеров понимает, что без России и Европе будет очень сложно. Поэтому нужно стремиться к взаимопониманию, — сказал Берл Лазар.

Кстати, главный раввин России родился в Италии и прекрасно говорит по-итальянски. На этом языке он и обратился к участникам мероприятия.

— Слава Богу, моя семья выжила во время войны и научила меня жить и как каждый день совершенствоваться. За это мы благодарны еврейской общине Рима. Очень много евреев собрались в Италии, и это способствует борьбе с антисемитизмом в Европе. Это сигнал, что мы все вместе, и надежда на будущее, — сказал он.

По оценке Берла Лазара, хотя в некоторых европейских странах сейчас пытаются переосмыслить историю Второй мировой и роли России в разгроме фашизма, Италия признает заслуги нашей страны. А тем, кто хочет создать новую реальность, разрушает памятники и героизирует помощников нацистов, следует понимать, что так можно дойти до отрицания холокоста. И тогда он может повториться.

Переломный момент

Президент еврейской общины Рима Рут Дурегелло, приехавшая на торжество, пояснила «Известиям», что, хотя оно состоялось 8 мая, освобождение страны от фашизма итальянцы празднуют в апреле. Еще одна важная дата, связанная с окончанием Второй мировой войны, отмечается 27 января — это День памяти жертв нацизма. В Италии, как и во многих европейских странах, он мемориальный. Но акцент делается не на празднике, а на культуре памяти в целом.

Визит премьер-министра на торжество в синагоге, по словам Рут Дурегелло, придал этому дню государственный масштаб. Вопросу памяти о холокосте в Италии сегодня уделяют много внимания в школах. Но сейчас в стране тяжелый период: появилось много движений неонацистов, неофашистов — у них есть свои сайты, они проводят акции. Лидер еврейской общины Рима назвала это явление тяжелой общественной проблемой.

Рим_3 Фото предоставлено организаторами проекта «Яхад»

А вот по мнению руководителя департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина, националистические движения не являются определяющими в итальянском обществе. Важность же мемориальных мероприятий 2019 года, связанных со Второй мировой войной, он видит в том, что 75 лет назад в мире происходили знаковые события.

— С одной стороны, высадка союзников в Нормандии стала началом освобождения Европы от фашистов. Это была настоящая квинтэссенция второго фронта, которая ускорила победу в войне, — сказал он. — Надо помнить, что в Италии, Франции, Греции погибли десятки тысяч солдат-союзников — британцев, американцев, французов. В 1944 году здесь шли кровопролитные битвы. Это было время перелома в войне. 75-летие этих событий — это еще один повод вспомнить, как мир был объединен против зла.