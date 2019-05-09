Германия выделит на мемориалы советским солдатам более €9 млн

Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов советских солдат в Берлине.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра по делам культуры и СМИ Германии Моники Грюттерс, речь идет о мемориалах в Трептов-парке и Тиргартене.

В ведомстве отметили, что ФРГ «обязалась в германо-советском договоре о соседстве от 1990 года «уважать, сохранять и поддерживать» мемориалы. В пресс-службе добавили, что «правительство ФРГ с уважением относится к этой особой форме памяти».

Там подчеркнули, что «учитывая миллионы советских жертв, вызванных господством нацистского террора и немецкой уничтожительной войной на востоке, важно продолжать обеспечивать адекватную роль в нашей культуре памяти и поминовения этой угнетающей главы в истории».

Мемориальный комплекс в Трептов-парке был открыт 8 мая 1949 года. Это один из самых известных монументов в память о павших в борьбе против фашизма советских солдатах.

Авторы комплекса — скульптор Евгений Вучетич, архитектор Яков Белопольский, инженер Сарра Варелиус и художник Александр Горпенко. Площадь сооружения — 280 тыс. кв. м. На территории комплекса в братских могилах захоронены 7,2 тыс. человек.

Мемориал Тиргартен был открыт 11 ноября 1945 года. Его создали скульпторы Лев Кербель и Владимир Цигаль, а также архитектор Николай Сергиевский.

В мае 2018 года российские туристы прогнали хулиганов, которые намеревались осквернить памятник советскому солдату-освободителю в центре Вены. Мемориал осквернили не менее трех раз за год.