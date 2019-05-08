В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и кокаин

Следствие не смогло установить обстоятельств смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в его крови наркотики, алкоголь и лекарственный препарат. Об этом 8 мая сообщает The Guardian.

Коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй, которая рассматривает дело, полагает, что смерть музыканта наступила в результате самоубийства, однако она подчеркнула, что материалы не дают достаточного основания для такого вывода.

«Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым», — добавила она.

Тело 49-летнего Флинта было найдено утром 4 марта в его доме в Эссексе. Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Позднее участник The Prodigy Лиам Хоулетт сообщил о самоубийстве Флинта.

Таблоиды полагают, что музыкант впал в депрессию после расставания со своей супругой, японской моделью и диджеем Маюми Каи. Незадолго до смерти Флинт выставил на продажу общий дом, который называл своим храмом. За два дня до смерти солист The Prodigy участвовал в соревнованиях по бегу и установил свой личный рекорд.