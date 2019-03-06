Кит Флинт перед смертью просил свою жену вернуться

Фронтмен The Prodigy Кит Флинт перед смертью просил свою жену модель Маюми Каи пересмотреть решение об их расставании. Об этом со ссылкой на друзей музыканта пишет The Sun.

Как сообщает «Газета.Ру», за несколько дней до суицида артист просил Каи вернуться к нему. Он отложил продажу дома, так как надеялся на примирение с супругой.

«Кит всегда надеялся, что они смогут восстановить отношения, он звонил ей много раз по телефону и умолял ее. Но она не передумала и настояла на том, чтобы они продали дом», — рассказал один из друзей Флинта, добавив, что это его «сломало».

Тело 49-летнего музыканта нашли утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Позже другой член The Prodigy Лиам Хоулет сообщил, что Флинт покончил с собой.

В момент смерти музыканта Каи была на гастролях в Японии. Оформила ли пара развод официально, не сообщается. Когда именно они расстались, также не сообщается, однако известно, что пара была вместе с 2006 года.