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Кит Флинт перед смертью просил свою жену вернуться

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Фото: Global Look Press/Serge Kobo/Mpp
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Фронтмен The Prodigy Кит Флинт перед смертью просил свою жену модель Маюми Каи пересмотреть решение об их расставании. Об этом со ссылкой на друзей музыканта пишет The Sun.

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Как сообщает «Газета.Ру», за несколько дней до суицида артист просил Каи вернуться к нему. Он отложил продажу дома, так как надеялся на примирение с супругой.

«Кит всегда надеялся, что они смогут восстановить отношения, он звонил ей много раз по телефону и умолял ее. Но она не передумала и настояла на том, чтобы они продали дом», — рассказал один из друзей Флинта, добавив, что это его «сломало».

Тело 49-летнего музыканта нашли утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Позже другой член The Prodigy Лиам Хоулет сообщил, что Флинт покончил с собой.

В момент смерти музыканта Каи была на гастролях в Японии. Оформила ли пара развод официально, не сообщается. Когда именно они расстались, также не сообщается, однако известно, что пара была вместе с 2006 года.

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Keith Flint
Вокалист и танцор британской электронной группы The Prodigy 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе 4 марта 2019 года. Для многих он был олицетворением современной музыки и танцевальной культуры 1990-х. «Известия» вспоминают, каким был любимец миллионов рейверов по всему миру
Фото: Getty Images/Redferns/Andy Sheppard
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Группу The Prodigy основал в 1990 году мультиинструменталист Лиам Хоулетт. Вскоре к коллективу присоединились рэпер Максим, вокалист и танцор Кит Флинт и клавишник Лирой Торнхилл
Фото: Getty Images/Tim Roney
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Кит Флинт и Максим превращали концерты группы в настоящие шоу
Фото: Getty Images/Redfens/Mick Hutson
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Keith Flint
Пик славы The Prodigy пришелся на конец 1990-х, после выхода альбома Fat Of the Land, прическа с «рожками» Флинта стала визуальным символом группы
Фото: TASS/DPA/Hubert Boesl
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Keith Flint
Кроме музыки, Кит Флинт серьезно увлекался мотоспортом и руководил собственной командой Team Traction Control
Фото: Getty Images/Kelly Henderson
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Keith Flint
Синглы Firestarter и Breathe с вокалом Флинта стали самыми успешными композициями группы, несмотря на запрет Би-би-си на трансляцию видеоклипов с этими композициями в британском телеэфире
Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Keith Flint
Летом 2019 года Флинт должен был приехать с The Prodigy в Россию для участия в музыкальном фестивале
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
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Keith Flint
«Мы были опасными и возбуждающими! А сегодня никто не хочет быть опасным, и поэтому людям с легкостью скармливают коммерческую дрянь», — говорил Кит о нынешнем состоянии поп-музыки в интервью 2015 года
Фото: Getty Images/Simone Joyner
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Кит Флинт во время выступления на фестивале Park Live в 2014 году
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Keith Flint
В России The Prodigy были одной из самых популярных электронных групп, а Кит Флинт стал одним из символов поколения 1990-х
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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