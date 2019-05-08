Источник в Росавиации подтвердил подлинность переговоров диспетчеров и пилотов SSJ-100

Опубликованные переговоры диспетчеров и пилотов сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 подлинные. Об этом в среду, 8 мая, сообщил в беседе с «РИА Новости» источник в Росавиации.

Текст переговоров накануне опубликовал телеканал РЕН ТВ. Из разговора следует, что пилот Денис Евдокимов оценил повреждения, полученные после удара молнии в воздушное судно, как серьезные, но не критические. После потери связи экипаж передал диспетчерам сигнал Pan-Pan (от французского panne — поломка. — Ред.).

«Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. «Аэрофлот» 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии», — сказал капитан.

Этот сигнал означает, что лайнер подвержен конкретной угрозе, но немедленная помощь не требуется. В противном случае летчик подал бы сигнал Mayday (придите мне на помощь. — Ред.).

Как отмечает телеканал, до самой посадки ситуация была штатной. Экипаж лишь один раз сообщил, что не готов к приземлению, и сделал еще один круг, прежде чем попытаться сесть.

Далее диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им пилот сообщил о том, что не может посадить самолет с первого раза.

В результате дальнейших переговоров с диспетчером пилот, получив все необходимые указания, начал сажать самолет.

«Аварийные службы на полосы», — сказал диспетчер.

Это сообщение было последним в записи. Спустя несколько секунд после первого касания с землей самолет, дважды подпрыгнув на полосе, загорелся. По некоторым данным, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

Кроме того, РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров сотрудников экстренных служб аэропорта Шереметьево в первые минуты ЧП. Как следует из представленной записи, службы авиаузла оказались не готовы к критической ситуации. Изначально летчики сажали самолет в штатном режиме. В итоге при посадке лайнера рядом с полосой не дежурили пожарные машины и медики скорой помощи.

Авиакатастрофа лайнера Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В СК России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.