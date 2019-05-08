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В МАКе прокомментировали ход расследования причин ЧП с SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказал, что экспертам пока не удалось сделать окончательные выводы о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево из-за отсутствия необходимых данных и их анализа.

«У расследователей пока нет данных, позволяющих говорить о причинах аварии, правильно или нет в аварийной ситуации действовали пилоты, наземные службы и так далее», — сказал источник ТАСС в среду, 8 мая.

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В настоящее время специалисты продолжают расшифровывать информацию с «черных ящиков», один из которых был поврежден во время катастрофы. По словам собеседника агентства, версия ошибки экипажа является рабочей.

Спустя 30 дней после ЧП будет опубликован отчет, в который войдут анализ полета, данные о состоянии воздушного судна, информация о действиях экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд. Эти данные помогут установить обстоятельства произошедшего.

Авиакатастрофа лайнера Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, подскочив несколько раз на взлетно-посадочной полосе. После удара о землю самолет загорелся.

На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности установят путем проведения генетической экспертизы.

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