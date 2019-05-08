Зарплату погибшего в ЧП с SSJ-100 бортпроводника будут 14 лет перечислять его семье

Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет на протяжении свыше 10 лет перечислять зарплату погибшего в результате ЧП в московском аэропорту Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева его семье. Об этом сообщается в письме компании.

Как уточняется, среднемесячную заработную плату Моисеева будут каждый месяц выплачивать его семье с учетом индексации с мая текущего года и вплоть до наступления совершеннолетия младшего брата погибшего бортпроводника — Артема Моисеева, который родился в 2015 году, передает ТАСС во вторник, 7 мая.

Авиакатастрофа лайнера Sukhoi Superjet 100 произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, подскочив несколько раз на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности установят путем проведения генетической экспертизы.