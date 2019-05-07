В Шереметьево представили хронологию ЧП с SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за потери связи и автоматического управления бортом. Такая информация содержится в хронологии авиационного происшествия с лайнером, которую опубликовала пресс-служба воздушной гавани во вторник, 7 мая.

Согласно данным Шереметьево, рейс SU1492 5 мая вылетел в Мурманск в 18:02 мск. Спустя 10 минут командир воздушного судна доложил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи. Еще через минуту капитан повторно сообщил диспетчеру, что радиосвязь потеряна, и дополнительно отметил потерю автоматического управления самолетом.

По докладу командира, заход и посадка SSJ-100 происходили в штатном режиме. В 18:30 лайнер приземлился на взлетно-посадочную полосу 24С, и после этого самолет загорелся. Был объявлен сигнал тревоги.

Через минуту были выпущены аварийные трапы, и началась эвакуация пассажиров силами экипажа. В 18:32 прибыл первый пожарный расчет для тушения самолета, следом за ним — еще один. Как отметили в пресс-службе спасатели прибыли на место происшествия через одну минуту, с опережением государственных нормативов в три минуты после объявления тревоги.

В 18:33 прибыли еще четыре расчета пожарных, и через 15 минут пламя было полностью ликвидировано.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей. В СК России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.