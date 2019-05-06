Эксперт дал советы по выживанию при авиапроисшествиях

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в понедельник, 6 мая, рассказал «РИА Новости», как повысить свои шансы на выживание при авиаинциденте.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно всегда брать места до 15-го ряда. Он пояснил, что в таком случае гораздо выше вероятность быстро эвакуироваться.

Также Зотов советует в аварийной ситуации не забирать с собой ручную кладь, чтобы сэкономить время как для спасения собственной жизни, так и жизни других пассажиров.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но вернулся в аэропорт из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Это подтвердили члены экипажа и командир самолета.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В СК России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.