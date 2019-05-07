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СМИ опубликовали переговоры пилота сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами

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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Появилась полная расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Текст разговора публикует РЕН ТВ во вторник, 7 мая.

Как свидетельствует содержание переговоров, пилот Денис Евдокимов оценил повреждения, полученные после удара молнии в воздушное судно, как серьезные, но не критические. После потери связи экипаж передал диспетчерам сигнал Pan-Pan (от французского panne — поломка. — Ред).

«Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. «Аэрофлот» 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии», — сказал капитан.

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Этот сигнал означает, что лайнер подвержен конкретной угрозе, но немедленная помощь не требуется. В противном случае летчик подал бы сигнал Mayday (придите мне на помощь. — Ред.).

Как отмечает телеканал, до самой посадки ситуация была штатной. Экипаж лишь один раз сообщил, что не готов к приземлению, и сделал еще один круг, прежде чем попытаться сесть.

Далее диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им пилот сообщил о том, что не может посадить самолет с первого раза.

В результате дальнейших переговоров с диспетчером пилот, получив все необходимые указания, начал сажать самолет.

«Аварийные службы на полосы», — сказал диспетчер.

Это сообщение было последним в записи. Спустя несколько секунд после первого касания с землей самолет, дважды подпрыгнув на полосе, загорелся. По некоторым данным, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В СК России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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