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Учениками французской школы стали 15 баранов

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Фото: Depositphotos
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Родители записали в ученики одной из начальных школ в коммуне Кре-ан-Бельдон на востоке Франции 15 баранов в борьбе против сокращения классов, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.

Необходимость сокращения классов объяснялась снижением общего числа учащихся. Родители, в свою очередь, жаловались, что это приведет к росту среднего числа занимающихся в них учеников и, соответственно, ухудшит качество образования.

В результате местный фермер привел в школу отару, 15 ягнят из которой были внесены в списки учеников образовательного учреждения. У каждого парнокопытного есть свидетельство о рождении. Акцию поддержал и мэр региона Жан-Луи Маре.

27 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ. Он отметил, что нужно изучить опыт регионов по внедрению в образовательных учреждениях «семейного графика».

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