Наша русская земля: 75 лет назад был освобожден Севастополь

Наша русская земля: 75 лет назад был освобожден Севастополь 2019-05-07 14:29:35 2019-05-07 14:29:35 2019-05-07 14:29:35 2019-05-07 14:29:35 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Редкие архивные фотографии рассказывают, как это было

10 мая 2019, 00:01 0