Наша русская земля: 75 лет назад был освобожден Севастополь

9 мая 1944 года, после ожесточенных боев, советские войска освободили город Севастополь. Нацисты превратили цветущий город в руины. «Известия» вспоминают, как выглядел Севастополь сразу после изгнания немцев
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
Солдаты вермахта обезглавили и расстреляли памятник русскому генералу Тотлебену (немцу по происхождению), строителю укреплений Севастополя
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
Штаб Черноморского флота после освобождения города расположился в полуразрушенном здании бывшей гостиницы Киста
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
После изгнания немецких войск в Севастополе осталось лишь 3 тыс. жителей. До войны население города составляло более 100 тыс. человек
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
В ходе обстрелов сильно пострадало здание Покровского собора
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
Отступая, немцы взрывали дома — в городе осталось лишь около 6% довоенного жилого фонда
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
От жилого дома на улице имени Ленина осталась лишь стена фасада
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
В пожаре Морской библиотеки имени адмирала Лазарева погибло около 200 тыс. книг
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
Железнодорожный техникум, уничтоженный немцами
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
Дом Волохова, последняя квартира вице-адмирала Корнилова, организатора первой обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
Руины судостроительного техникума
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
Носители «немецкого духа» и «европейской цивилизации» не пощадили и Театр имени Луначарского
На весь экран
Фото: mil.ru/фото старшины Дан. Псел
Купола Владимирского собора, пробитые немецкой артиллерией
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.