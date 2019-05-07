Акция «Пламя гордости за Победу» состоялась в Иркутске

В Иркутске состоялась героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в понедельник, 6 мая.

Акция стартовала около мемориала «Вечный огонь». Глава региона Сергей Левченко совместно с представителями региональной власти поздравил собравшихся с приближающимся праздником. Присутствующие почтили память павших в бою иркутян и возложили к мемориалу цветы, пишет ИА IrkutskMedia.

По завершении церемонии 28 факелоносцев пронесли пламя Победы по улицам города. Завершилась героико-патриотическая акция фейерверком на острове Юности.

В Иркутском районе 11 мая пройдет полномасштабная реконструкция танкового сражения под Прохоровкой в честь 74-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В ней задействуют более 200 человек, советские и немецкие танки, пушки и пулеметы.