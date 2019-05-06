Танковое сражение под Прохоровкой реконструируют в Иркутской области

В Иркутском районе 11 мая пройдет полномасштабная реконструкция танкового сражения под Прохоровкой в честь 74-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В ней задействуют более 200 человек, советские и немецкие танки, пушки и пулеметы.

ИА IrkutskMedia уточняет, что мероприятие состоится на иркутском полигоне ТБО, где создан музей под открытым небом. Там будет работать полевая кухня, а в закрытой части музея можно будет увидеть экспозиции, посвященные Дню Победы. Посетители изучат военную форму, муляжи оружия, ордена, флаги, почитают переписку солдат.

Сражение под Прохоровкой проходило 12 июня 1943 года в рамках оборонительной фазы Курской битвы. Оно считается одним из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны. Советские солдаты отражали атаки противника на протяжении четырех дней, но так и не дали захватить Прохоровку.