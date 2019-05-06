СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево

В Следственном комитете России назвали недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность и неблагоприятные метеоусловия основными версиями аварии в московском аэропорту Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщается на сайте ведомства.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок, предположительно, в лайнер попала молния и была потеряна радиосвязь. От удара о землю самолет загорелся.

По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы.

Правление авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение о выплате компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе самолета SSJ-100 в столичном аэропорту Шереметьево. За каждого погибшего родственники получат по 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

В Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.