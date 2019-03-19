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МИД Сирии призвал США прекратить финансировать террористов в регионе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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МИД Сирии призвал американскую администрацию уважать резолюции Совбеза ООН, касающиеся борьбы с терроризмом, и прекратить финансирование и вооружение террористов.

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Об этом 18 марта сообщило «Федеральное агентство новостей».

Таким образом Дамаск отреагировал на выделение Вашингтоном $5 млн добровольческой организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»), о чем заявил президент США Дональд Трамп 14 марта.

В июне прошлого года Минобороны России назвало эту добровольческую организацию пособником террористов, так как она причастна к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей Сирии.

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